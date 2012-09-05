Сумского застройщика через суд заставили заплатить паевые взносы На Сумщине из-за принципиальной позиции прокуратуры застройщик заплатил 600 тыс. гривен на развитие инфраструктуры города.

Органами прокуратуры Сумской области ведется системная работа по наполнению бюджетов средствами долевого участия, которые должны выплачиваться застройщиками на развитие инфраструктуры населенных пунктов.

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой установлено, что в 2016 году между Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и обществом, которое выступило заказчиком строительства многоквартирного жилого дома, был заключен договор, согласно которому застройщик обязался до 1 октября 2017 года уплатить в местный бюджет 600 тыс. грн долевого участия на развитие инфраструктуры города.

Однако, пренебрегая своими обязательствами, общество оговоренную сумму средств долевого участия так и не уплатило. С целью защиты интересов территориальной громады и взыскания задолженности прокуратура обратилась в суд с соответствующими исковыми требованиями. Хозяйственный суд Сумской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.

Аргументы прокуратуры и решение суда первой инстанции убедили также и застройщика, который без апелляционного обжалования уже уплатил в бюджет 600 тыс. грн. Всего в указанной сфере прокуратурой Сумской предъявлено 16 исков на сумму свыше 30 млн грн. В настоящее время по решениям судов в бюджет взыскано около 4 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.