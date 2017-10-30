Сумчан предупреждают о тумане Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 8 декабря, в Сумах и области ожидается туман.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Видимость 200-500 м. Температура воздуха по городу ночью 4-6 С, днем - 0-2 С тепла.