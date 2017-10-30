Сумчан предупреждают о тумане

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед, туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Видимость 200-500 м.
Температура воздуха по городу ночью 4-6 С, днем - 0-2 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 17 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что 31 октября...