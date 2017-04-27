В Сумах пройдет тур флорбольного чемпионата Украины

Игры пройдут в спортивном комплексе Сумского государственного университета. В субботу игры начнутся в 16.00, в воскресенье – в 10.30.
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