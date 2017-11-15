Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55208

В Шостке прошел первый этап турнира «Стремительный мяч»

В Шостке состоялись зональные соревнования первого этапа чемпионата Украины «Стремительный мяч» среди девушек 2004 и 2005-го годов рождения.

На площадке соревновались команды Шостки, Конотопа, Овидиополя, Зинькова и Харькова.

Среди «старших» девушек первое место заняла команда Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили (три победы в трех матчах), второе - шосткинской КДЮСШ «Барса» (с двумя победами в активе). Эти команды весной 2018 примут участие во всеукраинском финале.

Среди «младших» первое место с тремя победами заняли шосткинские девушки. Компанию в финальном турнире от «шосткинской» зоны составит команда СДЮШОР города Зиньков. Конотопчанки, проиграв все свои поединки, заняли четвертое место.

Сейчас местом проведения финальных турниров рассматривается город Шостка, но последнее слово остается за Федерацией гандбола Украины.

Спорт Гандбол

По тематике

25.11.2017 15:55

«СумДУ» проиграл «УДХТУ»

24-25 ноября, прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....

24.11.2017 16:39

Сумские гандболисты примут днепровских (трансляция)

24-25 ноября в Сумах пройдут игры чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....

21.11.2017 09:22

Стартовала Лига Сумщины по гандболу

18-19 ноября в Сумах прошли два первых тура Лиги Сумщины по гандболу....

20.11.2017 09:52

Сумские гандболистки продолжают проигрывать

18-19 ноября в Сумах ГК «СумДУ» принимал в рамках 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги...

15.11.2017 14:18

В Сумах стартует чемпионат Сумщины по гандболу

18-19 ноября состоятся первые два тура чемпионата Сумщины по гандболу «Лига Смщины»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.