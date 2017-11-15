В Шостке прошел первый этап турнира «Стремительный мяч» В Шостке состоялись зональные соревнования первого этапа чемпионата Украины «Стремительный мяч» среди девушек 2004 и 2005-го годов рождения.

На площадке соревновались команды Шостки, Конотопа, Овидиополя, Зинькова и Харькова.

Среди «старших» девушек первое место заняла команда Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили (три победы в трех матчах), второе - шосткинской КДЮСШ «Барса» (с двумя победами в активе). Эти команды весной 2018 примут участие во всеукраинском финале.

Среди «младших» первое место с тремя победами заняли шосткинские девушки. Компанию в финальном турнире от «шосткинской» зоны составит команда СДЮШОР города Зиньков. Конотопчанки, проиграв все свои поединки, заняли четвертое место.

Сейчас местом проведения финальных турниров рассматривается город Шостка, но последнее слово остается за Федерацией гандбола Украины.