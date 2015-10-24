Шосткинскую «Звезду» отключили от энергоснабжения Казенный завод «Звезда» остался без электричества. Оборонное предприятие отключили от энергоснабжения за задолженность в 6 млн. грн. Еще 3 млн. составляют штрафные санкции.

Как сообщил и. о. директора ШКЗ «Звезда» Андрей Ярош, в настоящее время завод не в состоянии расплатиться с энергоснабжающей компанией. Несмотря на то, что предприятие работало всё лето, продукцию, согласно договору, начали отправлять только осенью. Средства, поступающие от заказчиков, направляются, прежде всего, на выплату зарплаты. Сейчас производство на «Звезде» частично остановлено, сообщает Шостка.info.

Еще один важный аспект проблемы. Оказывается, «Звезда» обязана платить и за себя, и «за того парня». Андрей Ярош проинформировал, что в целостный имущественный комплекс предприятия входит военный городок в/ч 3022 Национальной гвардии Украины. Подразделение не платит ни за свет, ни за газ, ни за воду…

По данным руководителя казенного завода, за 11 месяцев этого года воинская часть использовала электроэнергии на 1,1 млн. грн., воды — на 61 тыс. грн., газа – почти на 600 тыс. грн… Обеспечение потребностей воинской части в общем обошлись «Звезде» в 2,1 млн. грн. (сюда входят также ремонтные работы, услуги, материалы).

«Отделить» в/ч 3022 от предприятия пытаются уже на протяжении 5 лет. ШКЗ выступает за то, чтобы вывести воинскую часть из целостного имущественного комплекса предприятия и заключить договор аренды. Администрация казенного завода неоднократно обращалась в различные инстанции, включая Государственный концерн «Укроборонпром», Фонд госимущества… Однако проблема до сих пор не решена – в Киеве говорят, что нужно решение Кабинета министров. На «Звезде» снова намерены обращаться в высокие кабинеты.

А пока казенный завод, являющийся стратегическим предприятием для страны, без электроэнергии.