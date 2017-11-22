Полицейские Сумщины разыскивают аферистов, которые проводят сомнительные акции Два одинаковых мошенничества зафиксировали конотопские и кролевецкие работники полиции, фигурантами которых являются одни и те же злоумышленники.

Жертвами аферистов стали две пожилые женщины - 81-летняя конотопчанка и 74-летняя жительница Кролевца. Обе обратились за помощью к работникам полиции и рассказали, что просто посреди улицы их встретили двое мужчин на машине, которые спросили, известно ли им об акции, которую проводит один из известных супермаркетов. После чего сообщили, что всем участникам будут начисляться бонусы в сумме 5 тысяч гривен по случаю годовщины магазина.

Далее, по схеме злоумышленников, к ним подошла женщина, их сообщница, которая якобы проявила желание принять участие в акции. Ее задачей было уговорить бабушек стать участниками акции. Те согласились. Единственное, что оставалось - убедиться в их платежеспособности. Когда же пенсионерки пригласили их домой и показали, что имеют деньги, аферисты положили купюры в конверты, на которые наклеили ленту с надписью «Акция» и отдали им такие же подмененные конверты только уже с бумагой внутри. И если одна из бабушек потеряла 20 000 гривен, другая осталась без 22 тысяч.

В полиции по данным фактам в рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины ведутся поиски злоумышленников.

Известно, что аферисты передвигались на автомобиле «VOLKSVAGEN» черного цвета, номерной знак JIR522. Их приметы - первому мужчине на вид 35 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное. Был одет в серую куртку, темные брюки. Другому - 25 лет, рост около 160-170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Одет в куртку темного цвета. Женщине на вид 40 лет, рост - 160-165 см, среднего телосложения. Одета в пальто серого цвета.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые могут помочь следствию в раскрытии преступления, сообщить об этом в полицию, позвонив на «102». Анонимность гарантируют.