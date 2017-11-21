На Сумщине почтальон выдала бабушке пенсию сувенирными купюрами Как выяснили белопольские полицейские, 51-летняя работница отделения связи выдала местной жительнице 1200 гривен пенсии, заменив половину настоящих банкнот сувенирными бумажками.

В дежурную часть Белопольского отделения полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная 87-летняя жительница. Бабушка рассказала, что две недели назад получила пенсию, которую ей обычно приносит почтальон. Полученные деньги она сразу же положила в свое привычное укрытие, чтобы впоследствии рассчитаться ими с предварительно заказанными дровами. Когда груз привезли, она отдала оговоренную сумму, однако водитель транспорта при пересчете обнаружил шесть сувенирных купюр условным номиналом 100 грн, на каждой из которых есть надпись «це не гроші, це приколи».

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Они опросили бабушку, выяснили обстоятельства получения и хранения денег, чтобы иметь возможность определить круг лиц, возможно причастных к подмене средств.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных действий в поле зрения следователей и оперативников попала 51-летняя почтальон, которая приносила и выдавала бабушки пенсию.

Женщину нашли и опросили. Она призналась, что действительно подменила несколько банкнот на «сувениры», положив их в пачку между настоящими. Пенсионерка в силу своего преклонного возраста и слабого зрения не заметила этого.

«Как объясняет сама подозреваемая, на чужие деньги она соблазнилась из-за трудного материального положения, маленькой зарплаты и повышенных коммунальных тарифов, - говорит начальник Белопольского отделения полиции Сергей Курочка. - Сейчас, вместе с досудебным следствием, продолжается и ведомственная служебная проверка, женщина пока отстранена от выполнения своих обязанностей».

Следователи полиции открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.