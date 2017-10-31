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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумыхимпром» договорился с предприятием Фирташа о переработке сырья

Стоимость конечной продукции составит более 913 млн гривен.

ПАО «Сумыхимпром» заключило соглашение с компанией «Химвектор», бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, на переработку давальческого сырья. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет УНИАН.

Согласно сообщению, управляющий санацией госкомпании «Сумыхимпром» Дмитрий Никитин согласился на заключение сделки. Стоимость конечной продукции составит 913,2 миллиона гривен (с НДС).

Как сообщалось ранее, в начале августа этого года «Сумыхимпром» после восьмимесячного простоя возобновил производство комплексных удобрений, включая гранулированный суперфосфат и фосфорную кислоту.

Справка

«Сумыхимпром» - энергохимическим комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. Фонд госимущества Украины в октябре прошлого года заявил о начале подготовки к приватизации находящегося в состоянии санации «Сумыхимпрома», 99,99% акций которого принадлежит государству.

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