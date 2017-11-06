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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30168

Суд назначил к рассмотрению дело по роторным счетчикам относительно ПАО «Сумыгаз»

Хозяйственный суд Сумской области признал поданные АМКУ материалы достаточными для принятия искового заявления и возбудил производство по делу в отношении ПАО «Сумыгаз».

В представлении речь идет о практике установления роторных счетчиков в многоэтажках Сумщины. Такой счетчик не только фиксирует объем потребленного, но и реагирует на качество прокачанного продукта. Сейчас газовое предприятие в установлении такого счетчика отказало гражданину П., проживающего в Сумах.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 18 января 2018 года, в 10 час. 15 мин., говорится в сообщении пресс-службы суда.

Право Роторные счетчики Сумыгаз Хозяйственный суд

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