Суд назначил к рассмотрению дело по роторным счетчикам относительно ПАО «Сумыгаз»

В представлении речь идет о практике установления роторных счетчиков в многоэтажках Сумщины. Такой счетчик не только фиксирует объем потребленного, но и реагирует на качество прокачанного продукта. Сейчас газовое предприятие в установлении такого счетчика отказало гражданину П., проживающего в Сумах.
Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 18 января 2018 года, в 10 час. 15 мин., говорится в сообщении пресс-службы суда.
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