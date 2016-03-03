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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36182

Последствия ремонта в Сумской гимназии №1 смогут устранить только весной

Оползень, который привел к чрезвычайной ситуации в гимназии №1 и во дворе дома по ул. Шевченко, 2, можно будет устранить только весной.

Деревья, которые после оползня стали опасными для жизни людей, городские власти обещают убрать в ближайшие два дня. Таковы результаты работы комиссии, сегодня, 7 декабря, обследовала место происшествия, пишет Трибуна.

Тополя, оказавшихся на грани оползня и могут упасть в любой момент, будут спилены КП «Зеленстрой». Сейчас городские власти готовят необходимые для этого документы.

А вот восстановить подпорную стенку, которая держала земляную насыпь и забор на ней пока невозможно из-за погодных условий и отсутствия средств в бюджете 2017 года.

Напомним, оползень произошел в ночь с 2 на 3 декабря во дворе по ул. Шевченко, 2. Он разрушил подпорную стенку между детской площадкой и спортивной площадкой гимназии. В результате пребывания на спортивной и детской площадке стало опасным.

Спортивная площадка гимназии недавно отремонтировали за средства госбюджета за 1,5 млн грн. Неудачный ремонт и мог стать причиной смещения.

Общество Гимназия № 1 Оползень

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