Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Спортсмены, представлявшие бойцовский клуб «Добро» и ФСО «Динамо» под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Гордиенко завоевали 10 медалей.
Чемпионами Европы стали Дмитрий Коломиец и Андрей Ткаченко. Серебряными призерами - Егор Шевченко, Артем Чорный, Виталий Житник, Василий Андрущенко, Влад Семенюк. Третьим стали Денис Литвиненко, Денис Теницкий и Максим Высоцкий.
Сборная Сумской области приняла участие в чемпионате Украины по боевому джиу-джитсу, который проходил 2 апреля в Киеве....