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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по боевому джиу-джитсу проходил 3 декабря в Ужгороде.

Спортсмены, представлявшие бойцовский клуб «Добро» и ФСО «Динамо» под руководством заслуженного тренера Украины Владимира Гордиенко завоевали 10 медалей.

Чемпионами Европы стали Дмитрий Коломиец и Андрей Ткаченко. Серебряными призерами - Егор Шевченко, Артем Чорный, Виталий Житник, Василий Андрущенко, Влад Семенюк. Третьим стали Денис Литвиненко, Денис Теницкий и Максим Высоцкий.

Спорт Джиу-джитсу

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Сумчане отличились на чемпионате Украины по боевому джиу-джитсу
04.04.2017 09:06

Сумчане отличились на чемпионате Украины по боевому джиу-джитсу

Сборная Сумской области приняла участие в чемпионате Украины по боевому джиу-джитсу, который проходил 2 апреля в Киеве....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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