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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На «Барсу» нагрянули пожарные

Будущие футболисты и биатлонисты усваивали основные требования пожарной безопасности.

7 декабря в г. Сумы областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса» посетили сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. Около 100 воспитанников в возрасте от 12 до 16 лет изучали правила безопасности жизнедеятельности.

Началось мероприятие по ознакомлению присутствующих с самыми резонансными чрезвычайными ситуациями, которые возникли на территории Сумщины в течение 2017 года. Особое внимание спасатели сосредоточили на строгом соблюдении правил безопасности жизнедеятельности, невыполнение которых приводит не только к значительным материальным потерям, но и к человеческим жертвам. Ученикам 7-10 классов отметили запрет использования несертифицированных электроприборов и перегрузки электросети, что в свою очередь может стать причиной возникновения пожара в учебном заведении. Отдельно поднимался вопрос соблюдения требований пожарной безопасности вне учебного заведения, а именно: правила эксплуатации печного отопления и использования электрообогревателей, требования к хранению легковоспламеняющихся предметов.

Завершающим этапом стала отработка учениками совместно со спасателями алгоритма действий на случай возникновения пожара в здании учебного заведения. Воспитанникам показали пути эвакуации, места хранения первичных средств пожаротушения и продемонстрировали принцип работы с огнетушителями.

Педагоги лицея-интерната поблагодарили сотрудников Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области за содержательный мероприятие. Поскольку дети в данном учреждении не только учатся, но и проживают, поэтому они и обслуживающий персонал должны четко знать и соблюдать правила пожарной безопасности.

Общество Барса Пожарная безопасность Спортинтернат

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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