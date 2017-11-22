В Сумах обжаловали отписку властей на петицию о покупке троллейбусов Автор петиции о необходимости выполнения утвержденной Сумским горсоветом программы закупок троллейбусов Андрей Васин обжаловал отписку властей и подал 7 декабря в мэрию соответствующее обращение.

В нем он потребовал подготовить предложение к проекту бюджета на 2018 год о выделении средств на закупку не менее 10 троллейбусов за счет бюджета и внести его на рассмотрение депутатского корпуса во время очередного заседания горсовета 21 декабря, пишет transport.sumy.ua.

В ответе за подписью мэра на указанную петицию речь идет о приобретении троллейбусов в счет валютного кредита Европейского инвестиционного банка и о запланированном в целевой программе приобретении в 2018 году троллейбусов за средства городского бюджета в количестве 10 ед., однако ничего не сказано о внесении затрат на приобретение троллейбусов за средства городского бюджета в его проект на 2018 год. В ранее же опубликованном проекте городского бюджета на 2018 год не нашлось места новым «рогатым».

Так, согласно действующего порядка работы с электронными петициями, в случае недовольства инициатора петиции, набравшей 250 или больше голосов, содержанием или полнотой полученного ответа, по его письменному обращению указанный вопрос подлежит обязательному рассмотрению Сумским горсоветом или его исполнительным комитетом путем рассмотрения проекта решения в двух редакциях: о поддержке электронной петиции и принятии соответствующих мер с целью решения затронутых вопросов и об отклонении электронной петиции. Так как в тексте петиции речь шла именно о подготовке проекта изменений в бюджет для выделения денег на покупку троллейбусов, то полученный ответ не отвечает на поднятый в петиции вопрос, что и стало поводом для его обжалования.

Обжалование ответа на петицию о закупке троллейбусов

Петиция о необходимости выполнения городской целевой программы была создана в связи с тем, что запланированные в ней закупки электротранспорта выполнены лишь на 10%. Так, программа предусматривала приобретение в 2016-2017 годах 39 троллейбусов, в то время как реально КП «Электроавтотранс» купило только четыре единицы электротранспорта за два года. В результате петиция набрала 526 подписей — в два раза больше, чем необходимо.

Напомним, 16 декабря в малом сессионном зале Дома Советов (пл. Независимости, 2) в 10:00 начнутся общественные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год, на которых жители Сум смогут высказать, в том числе, свои предложения о закупке современного городского электротранспорта.