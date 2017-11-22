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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39402

На Сумщине сын до смерти забил свою мать

В одном из сел Бурынского района во время гостин у 81-летней матери сын нанес ей тяжкие телесные повреждения, от которых женщина вскоре умерла.

Сообщение об избиении 81-летней женщины в полицию поступило от ее младшего сына. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. В бессознательном состоянии женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными гематомами головы.

«Когда полицейские выехали на вызов, во дворе встретили двух мужчин, - говорит Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Это были ее сыновья 41 и 45 лет. Младший рассказал, что пока он находился в доме, его старший брат находился в летней кухне вместе с матерью. Когда же он вошел к ним, увидел мать без сознания и брата, который едва держался на ногах со следами крови на руках».

Мужчину задержали. Ему 45 лет. Ранее не судим. Когда он протрезвел, не совсем понимал, что произошло. В ходе беседы с ним сотрудники полиции установили, что в тот день он выпивал с товарищами. Потом решил навестить старушку-мать. И что было дальше, не помнит...

От полученных телесных повреждений через неделю старушка умерла. А в отношении ее старшего сына следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», которое предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Бурынский район Убийство

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