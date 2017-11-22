Полицейские Шостки разоблачили несовершеннолетних воров мопеда В Шостке двое местных подростков похитили из сарая 41-летнего мужчины мопед.

В Шосткинский отдел полиции обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестные ночью повредили двери его сарая, откуда похитили мопед.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже двух местных подростков.

«Ребятам 17 и 14 лет, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Старший из них уже имел судимости за имущественные преступления».

Работникам полиции подростки рассказали, что, гуляя по городу, заметили мопед у подъезда многоэтажки, который решили украсть. Они видели, как владелец транспорта поставил его в сарай. Поэтому, дождавшись подходящего момента, повредили двери хозяйственного помещения, вытащили оттуда транспортное средство, перекрасили его, прицепили на колеса наклейки и катались на нем до тех пор, пока их не разоблачили.

Сотрудники полиции изъяли мопед и вернули владельцу. А в отношении ребят открыли уголовное производство по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством», которое предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.