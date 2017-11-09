Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних 5-7 декабря в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2001-2002 г.р.

В турнире, который прошел на паркете спорткомплекса «Динамо», приняли участие пять команд, четыре из которых сумские. По итогам кругового турнира первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер В.Матвеенко), которая обыграла всех соперниц с общим счетом 31-3. Вторыми и третьими стали соответственно вторая и третья команда «динамовок».