Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 16-летних

В турнире, который прошел на паркете спорткомплекса «Динамо», приняли участие пять команд, четыре из которых сумские. По итогам кругового турнира первое место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер В.Матвеенко), которая обыграла всех соперниц с общим счетом 31-3. Вторыми и третьими стали соответственно вторая и третья команда «динамовок».
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