На Сумщине сгорела дача

Звонил случайный прохожий. На место происшествия были направлены дежурные караулы 12-й государственной пожарно-спасательных части. По прибытии пожарные установили, что горит крыша здания. Тушение осложнял нерасчищенный подъезд к очагу горения.
В 17:40 пожарные локализовали пожар, в 18:03 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие по всей площади дома, 4 окна и 2 двери.
На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Житель Конотопщины зарабатывал на жизнь «продажей» несуществующей техники и сдачей в аренду виртуального жилья....
29 ноября в одном из сел Конотопского района сбили велосипедистку....
Пожарные ликвидировали пожар хозяйственной постройки и не допустили распространение огня на рядом стоящее здание....
29 ноября в 4:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Сумской в с. Вехово...
28 ноября в 1:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Центральная в с. Кекино Сумского...