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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сгорела дача

7 декабря в 17:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в дачном доме в с. Раки Конотопского района.

Звонил случайный прохожий. На место происшествия были направлены дежурные караулы 12-й государственной пожарно-спасательных части. По прибытии пожарные установили, что горит крыша здания. Тушение осложнял нерасчищенный подъезд к очагу горения.

В 17:40 пожарные локализовали пожар, в 18:03 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие по всей площади дома, 4 окна и 2 двери.

На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Конотопский район Пожар

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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