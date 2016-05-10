Сумские роллеры отличились в столице 2 декабря в г. Киев состоялся четвертый этап «Кубка 4-х турниров» по скоростному бегу на роликовых коньках.

По итогам четырех этапов роллеры с Сумщины взяли 5 наград. Так, представители ОДЮСШ «Чемпион» Елизавета Седерко стала второй среди юниоров С (12-13 лет), а Алина Кожушко – третьей среди кадетов (14-15 лет). Воспитанники Шосткинской КДЮСШ «Барса» взяли три призовых места: Дарья Горбатенко завоевала второе место среди кадетов (14-15 лет), Елизавета Филипович – третье среди юниоров С (12-13 лет), Радион Кабанець – трете среди детей 2009 г.р.