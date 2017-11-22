Вторая лига: роменчане сильнее сумчан (видео) 7 декабря состоялся первый матч чемпионата Украины по футзалу в зоне 2 второй лиги.

На паркете спорткомплекса ИФК СумГУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» принимал «Рятувальник» из Ромен. Победу в матче праздновали гости - на «дубль» Дмитрия Баранника и гол Владимира Чухненко хозяева площадки ответили точными ударами Андрея Лысенко и Алексея Усатенко. Причем второй гол сумчане забили на последней секунде встречи. В итоге 2:3.

Вторая игра в этой зоне между конотопским «Локомотивом» и «Академией-ЧНТУ» из Черкасс пройдет 10 декабря.