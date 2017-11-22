Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4654

Вторая лига: роменчане сильнее сумчан (видео)

7 декабря состоялся первый матч чемпионата Украины по футзалу в зоне 2 второй лиги.

На паркете спорткомплекса ИФК СумГУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» принимал «Рятувальник» из Ромен. Победу в матче праздновали гости - на «дубль» Дмитрия Баранника и гол Владимира Чухненко хозяева площадки ответили точными ударами Андрея Лысенко и Алексея Усатенко. Причем второй гол сумчане забили на последней секунде встречи. В итоге 2:3.

Вторая игра в этой зоне между конотопским «Локомотивом» и «Академией-ЧНТУ» из Черкасс пройдет 10 декабря.

Спорт Футзал

По тематике

В Сумах стартует вторая лига (трансляция)
Вчера 11:03

В Сумах стартует вторая лига (трансляция)

Сегодня, 7 декабря, в Сумах пройдет матч второй лиги чемпионата Украины по футзалу....

03.12.2017 18:14

Сумские футзалисты одержали первую победу в первой лиге

2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ»....

01.12.2017 17:53

Завтрашний матч «СумДУ» в Одессе можно посмотреть онлайн (трансляция)

В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...

01.12.2017 17:31

Во второй лиге чемпионата Украины по футзалу сыграют аж 7 команд с Сумщины

Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу....

23.11.2017 11:49

Сумские футзалисты стали заслуженными

21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.