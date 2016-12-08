Что подготовили городские власти для сумчан на Новый год

О программе новогодних мероприятий и особенности главной елки города на брифинге 8 декабря рассказали заммэра Вера Мотречко, начальник отдела культуры и туризма Наталья Цыбульская и главный инженер КП «Спецкомбинат» Виталий Бойко.
«Все службы города готовятся к празднику. Коммунальщики занимаются уборкой и украшением. Учебные заведения, спортивные школы, предприниматели - все занимаются приготовлением в зоне своей ответственности, - отметила Вера Мотречко. - Хочется сделать праздник для сумчан, чтобы у всех было позитивное настроение, и хотя бы на короткое время горожане забыли о проблемах, которые, безусловно, есть у каждого из нас».
Как сообщила Наталья Цибульская, открытие новогодней елки состоится традиционно в день Святого Николая в 17:00. Сумчан ожидает трехчасовая развлекательная программа с огненным шоу, ростовыми куклами, выступлением группы «Дебош» и молодежной дискотекой. А еще в этот раз впервые сумчане смогут встретить Новый год всем городом под открытым небом - ровно в полночь на площади Независимости новогодняя программа «Новогодняя феерия».
В остальные дни зарядиться праздничным настроением сумчане смогут посетив театры и учреждения культуры города. Так театр им. Щепкина покажет «Рождественскую историю», театр для детей и юношества - «Дюймовочку», Дворцы культуры «Химик» и Сумского НПО, Дворец детей и юношества также подготовили свои программы.
Дети льготных категорий побывают на мэрской елке и получат сладкие подарки. Также они смогут бесплатно воспользоваться катком, который планируют обустроить на площади Независимости. Этим вопросом власть занимается совместно с ХК «Сумы». Стоимость посещения для остальных категорий пока не определена.
По главной новогодней елки города, которая в этом году впервые искусственная, то как сообщил главный инженер КП «Спецкомбинат» Виталий Бойко, на открытые торги поступило два предложения. Победитель - ООО «Люмьер Украина» - предложил меньшую цену. В стоимость вошли сказочные домики, праздничная надпись, ограждения, монтаж и наладочные работы. На елке находится более 180 световых фигур и более 3 км гирляд, которые создают особую подсветку. До Сум ООО «Люмьер Украина» занималось установкой елок в 13 городах Украины и в двух городах Молдовы.
Пока сумской елкой занимается продавец, потом ее передадут на баланс КП «Спецкомбинат».
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