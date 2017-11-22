Четвероногий таможенник выявил наркотики

По предварительным выводам экспертов - это конопля. Владельцем контрабандного товара оказался гражданин Украины, который направлялся в Российскую Федерацию на автомобиле «RENAULT TRAFIK» в качестве пассажира. Мужчина спрятал три пакетика с веществом в сумке с личными вещами. Однако от четвероногого таможенника, лабрадора Лорда, ничего не скроешь.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Окончательную точку в этом деле поставит суд.
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