Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2984

Четвероногий таможенник выявил наркотики

Сегодня ночью на таможенном посту «Бачевск» сотрудниками Сумской таможни ГФС совместно с пограничниками пресечена попытка контрабанды 11 граммов наркотического вещества.

По предварительным выводам экспертов - это конопля. Владельцем контрабандного товара оказался гражданин Украины, который направлялся в Российскую Федерацию на автомобиле «RENAULT TRAFIK» в качестве пассажира. Мужчина спрятал три пакетика с веществом в сумке с личными вещами. Однако от четвероногого таможенника, лабрадора Лорда, ничего не скроешь.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Окончательную точку в этом деле поставит суд.

Право Наркотики

По тематике

Вчера 14:34

Полиция изъяла у жителя Середина-Буды 300 г марихуаны

С начала нынешнего года сотрудниками Середина-Будского отделения полиции было выявлено 20 фактов незаконного хранения наркотического вещества, изъято 1,5 кг каннабиса...

Вчера 12:22

Патрульные продолжают выявлять у сумчан наркотики

Патрульные полицейские почти каждый день обнаруживают у жителей города вещества, похожие на наркотические....

Вчера 11:33

В Сумах полиция задержала наркодилера

Житель Сум зарабатывал на жизнь наркодилерством: покупал через интернет психотропные вещества, дома их фасовал и передавал для реализации дальше, при...

05.12.2017 10:30

Полиция Сумщины изъяла почти полкило наркотического сырья

Житель Бурынского района бережно собрал и высушил конопляное зелье, рассчитав «запас» на всю зиму....

04.12.2017 11:09

20-летняя сумчанка готовила наркотики прямо на костре в гаражах

Патрульные застали женщину за изготовлением вещества, похожего на наркотическое....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.