В Конотопе жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя пенсионерка

Днем в службу «102» позвонила 88-летняя жительница Конотопа. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники. Полицейским она рассказала, что на стационарный телефон поступил звонок. Пенсионерка подняла трубку и там ей сообщили, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и для решения вопроса нужны деньги. Старушка ответила, что денег у нее нет, но может отдать свои золотые изделия: золотая цепочка, крестик и две золотые сережки. Через час в дверь квартиры позвонила молодая девушка, которой бабушка и отдала свое золото.
Поняла женщина, что стала жертвой мошенников только после того, как связалась с сыном, после чего сразу и обратилась в полицию.
По данному факту следователи Конотопского отдела открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не впадать в панику при получении подобной информации. Не соглашаться на условия проходимцев, которые предлагают «решить» какие-то вопросы за деньги. Помните, что такие звонки поступают только от аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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