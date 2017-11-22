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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0524

В Конотопе жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя пенсионерка

Неизвестный злоумышленник, используя известную мошенническую схему, выманил у пожилой конотопчанки так называемый откуп от уголовной ответственности ее сына, который якобы совершил ДТП.

Днем в службу «102» позвонила 88-летняя жительница Конотопа. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники. Полицейским она рассказала, что на стационарный телефон поступил звонок. Пенсионерка подняла трубку и там ей сообщили, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и для решения вопроса нужны деньги. Старушка ответила, что денег у нее нет, но может отдать свои золотые изделия: золотая цепочка, крестик и две золотые сережки. Через час в дверь квартиры позвонила молодая девушка, которой бабушка и отдала свое золото.

Поняла женщина, что стала жертвой мошенников только после того, как связалась с сыном, после чего сразу и обратилась в полицию.

По данному факту следователи Конотопского отдела открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не впадать в панику при получении подобной информации. Не соглашаться на условия проходимцев, которые предлагают «решить» какие-то вопросы за деньги. Помните, что такие звонки поступают только от аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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