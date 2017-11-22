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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20133

На Сумщине продолжают прессовать самогонщиков

80 литров браги и самогонный аппарат нашли, изъяли и уничтожили работники полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с самогоноварением.

В одном из сел Ямпольского района участковые офицеры полиции во взаимодействии с органом местного самоуправления нашли и изъяли у местной жительницы 80 литров браги и самогонный аппарат.

Как объясняет сама хозяйка, закваску и аппарат она собиралась использовать для выгонки домашней водки, а уже конечный «продукт» - употребить в собственных нуждах. Но у полицейских имеются обоснованные сомнения в правдивости ее слов, так как в адрес гражданки ранее уже были жалобы от местных жителей по поводу самогоноварения.

Сейчас на владелицу алкогольной сырья правоохранители составили административный протокол по ст. 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки), и ей грозит штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полицейские обращаются к общественности с призывом сообщать в ближайшее отделение полиции о лицах, занимающихся самогоноварением и реализацией домашней водки, а также о деятельности так называемых «самогонных точек». И уверяют - каждое такое сообщение будет проверено, и в случае его подтверждения - виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самогон Ямпольский район

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