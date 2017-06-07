Міжнародна організація з міграції допомагає переселенцям

Запрошуються внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму, місцеві мешканці, учасники бойових дій, особи, які належать до уразливих категорій населення (віком 18 – 60) років та проживають у Сумській області.
У рамках проекту заплановано
ЕТАП І. ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ
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Самозайнятість
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Професійне орієнтування
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План тренінгу:
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План тренінгу:
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Вимоги до учасника:
вже розпочав свій проект або хоче започаткувати власний бізнес. Перевагою є наявний бізнес-план (план самозайнятості) або чітка ідея щодо започаткування, досвід у відповідній сфері, а також прагнення до офіційної реєстрації бізнесу.
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Вимоги до учасника:
має бажання отримати нові знання щодо пошуку роботи та здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію
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Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)
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Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)
ЕТАП ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Кожному учаснику проекту буде надано експертну підтримку для формування бізнес-плану (групи «Самозайнятість») та заявки на курси перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).
ЕТАП ІІІ. ЗАХИСТ БІЗНЕС-ПЛАНІВ АБО ЗАЯВОК*
Коротка презентація бізнес-плану чи заявки на перекваліфікацію перед комісією МОМ, в результаті якої буде ухвалене рішення про виділення гранту.
*До захисту бізнес-планів будуть допущені лише учасники, які були присутні протягом усього дводенного тренінгу. Кожен учасник має представити свою заявку особисто.
Комісія прийматиме рішення щодо можливості надання гранту на самозайнятість та мікропідприємництво на підставі наступних (не вичерпних) критеріїв:
Заявки на професійне навчання будуть оцінюватися на підставі таких (не вичерпних) критеріїв:
ЕТАП ІV. НАДАННЯ ГРАНТІВ
Підтриманим учасникам проекту буде виділено грант для закупівлі обладнання групи або проходження курсів перекваліфікації група «Професійне орієнтування».
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Самозайнятість
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Професійне орієнтування
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Розмір гранту: до 650 EUR
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Розмір гранту: до 400 EUR
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Призначення:
обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо
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Призначення:
для навчання на професійних курсах (за вибором заявника)
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОЕКТУ
1. Зателефонувати представнику Громадської організації «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини», контактні телефони: 0959268504 – Едуард,
0999403587 – Володимир, 0660515089 – Станіслав
2. Завітати до офісу громадської організації для короткої бесіди та заповнення анкети учасника**: м. Суми, вул. Кузнечна 2, оф. 101, (другий поверх).
Надати копії:
**Передбачається конкурсний відбір кандидатів на участь у програмі.
При розгляді заявок на участь у проекті, серед іншого, будуть братися до уваги такі чинники:
На підставі наведених чинників буде визначатися ступінь уразливості заявника. Заявники з найвищою уразливістю будуть запрошені до участі у проекті, наскільки дозволятимуть наявні ресурси.
Хто не може стати учасником Програми:
Умови участі у проекті: усі учасники, які претендують на грант, повинні взяти участь у дводенному тренінгу, підготувати бізнес-план або заявку на курси, та особисто її представити в ході захисту.
Усі учасники, які отримають грант (бенефіціари), матимуть право на отримання додаткових консультацій від місцевої громадської організації – партнера МОМ, щодо власної комерційної діяльності або щодо пошуку роботи. Крім того, обов’язковою умовою участі у проекті є згода співпрацювати з проектом, у тому числі надання необхідної та правдивої інформації в ході здійснення моніторингу, проведення періодичних зустрічей з представниками місцевої неурядової організації та МОМ, які можуть здійснити візит до місця здійснення діяльності із самозайнятості/мікропідприємництва. Така діяльність триватиме до завершення проекту.
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