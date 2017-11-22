В Шостке спасатели 4 часа тушили пожар 7 декабря в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Есенина в г. Шостка.

Возгорание обнаружила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя распространилось по всей полощади крыши. Существовала угроза перекидывания огня на хозяйственные постройки, находившиеся рядом с домом.

В 14:59 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 18:50 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена крыша по всей площади. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети.