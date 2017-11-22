В Шостке спасатели 4 часа тушили пожар

Возгорание обнаружила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя распространилось по всей полощади крыши. Существовала угроза перекидывания огня на хозяйственные постройки, находившиеся рядом с домом.
В 14:59 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 18:50 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожена крыша по всей площади. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети.
7 декабря в 17:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в дачном доме в с. Раки Конотопского района....
В Шостке двое местных подростков похитили из сарая 41-летнего мужчины мопед....
В Шостке мужчина, обидевшись на водителя маршрутного такси, который не пропустил его на пешеходном переходе, кулаком ударил в окно транспортного...
На оставленный возле магазина без присмотра велосипед соблазнился 36-летний житель Шостки....
Правоохранители Шостки направили в суд уголовное производство в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из арендованной им квартиры....