Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55115

Програма новорічних заходів у Сумах

Стала відома програма проведення міських новорічних заходів.

Дата

Назва заходу

Місце

проведення

Час

19.12

Відкриття головної новорічної ялинки:

- святкова розважальна програма «Зимові розваги»

- вогняне шоу;

- виступ гурту «Дебош»;

- молодіжна дискотека.

Майдан

Незалежності

17:00

19.12 -

07.01

Новорічно-різдвяна виставка художниці Анни Черненко «Час чудес»

Сумська міська

галерея

16:00;

10:00 -

19:00

19.12 -

15.01

Робота ковзанки

Майдан

Незалежності

10:00 –

22:00

19.12 -

15.01

Робота атракціонів: «Електромобілі», «Веломобілі», «Ланцюжок», «Вертоліт», «Залізнична дорога»

Майдан

Незалежності

Театральна пл.

11:00 -

20:00

23-30.12

1 - 9.01

Новорічна казка  «Різдвяна історія»

Театр ім. Щепкіна

10:30;

13:00

21-30.12

2-9.01

Новорічна казка «Дюймовочка»

Театр для дітей

та юнацтва

10:30;

13:30

20-29.12;

2-6.01

Новорічні свята на європейський кшталт:

- різдвяна казка «Синій птах»;

- альтернативний шоу-кейс

«Дива збуваються»;

- «Новорічне бебі-шоу»  

Палац культури

«Хімік»

10:00,

16:00;

14:00,

16:00,

18:00;

10:00,

12:00.

25-30.12

2-4.01

Святкова вистава «Новорічний експрес»

Палац культури

ПАТ СНВО

10:00,

12:00,

15:00;

09:30,

12:00,

14:30

29 .12

Театралізоване свято «Новорічні пригоди  (відкриття ялинки

АТ «Насосенергомаш»)

пл. Привокзальна

12:00

31 .12

Розважальна програма

«Новорічна феєрія»

Майдан

Незалежності

24:00

10.01

Вистава народного театру юних «Шпаківня» «Пригоди Нового року»

Палац дітей та

юнацтва

16:00
Досуг Новый год

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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