Програма новорічних заходів у Сумах

|
Дата
|
Назва заходу
|
Місце
проведення
|
Час
|
19.12
|
Відкриття головної новорічної ялинки:
- святкова розважальна програма «Зимові розваги»
- вогняне шоу;
- виступ гурту «Дебош»;
- молодіжна дискотека.
|
Майдан
Незалежності
|
17:00
|
19.12 -
07.01
|
Новорічно-різдвяна виставка художниці Анни Черненко «Час чудес»
|
Сумська міська
галерея
|
16:00;
10:00 -
19:00
|
19.12 -
15.01
|
Робота ковзанки
|
Майдан
Незалежності
|
10:00 –
22:00
|
19.12 -
15.01
|
Робота атракціонів: «Електромобілі», «Веломобілі», «Ланцюжок», «Вертоліт», «Залізнична дорога»
|
Майдан
Незалежності
Театральна пл.
|
11:00 -
20:00
|
23-30.12
1 - 9.01
|
Новорічна казка «Різдвяна історія»
|
Театр ім. Щепкіна
|
10:30;
13:00
|
21-30.12
2-9.01
|
Новорічна казка «Дюймовочка»
|
Театр для дітей
та юнацтва
|
10:30;
13:30
|
20-29.12;
2-6.01
|
Новорічні свята на європейський кшталт:
- різдвяна казка «Синій птах»;
- альтернативний шоу-кейс
«Дива збуваються»;
- «Новорічне бебі-шоу»
|
Палац культури
«Хімік»
|
10:00,
16:00;
14:00,
16:00,
18:00;
10:00,
12:00.
|
25-30.12
2-4.01
|
Святкова вистава «Новорічний експрес»
|
Палац культури
ПАТ СНВО
|
10:00,
12:00,
15:00;
09:30,
12:00,
14:30
|
29 .12
|
Театралізоване свято «Новорічні пригоди (відкриття ялинки
АТ «Насосенергомаш»)
|
пл. Привокзальна
|
12:00
|
31 .12
|
Розважальна програма
«Новорічна феєрія»
|
Майдан
Незалежності
|
24:00
|
10.01
|
Вистава народного театру юних «Шпаківня» «Пригоди Нового року»
|
Палац дітей та
юнацтва
|
16:00
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