Пограничники задержали россиянку-контрабандистку

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Лукашевка обнаружил деревянный ящик на коляске. Пограничники организовали скрытое наблюдение за данным направлением.
Вскоре пограничники заметили движение с территории России на территорию Украины женщины, которая незаконно в пешем порядке пересекла границу, забрала тележку с ящиком и пыталась вернуться в обратном направлении. Однако пограничный наряд задержал правонарушительницу. Ею оказалась 33-летняя гражданка России, жительница российского пограничного н.п. Козинка. В ящике находились комплект вкладышей шатунных к компрессору.
Товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. За незаконное пересечение государственной границы Украины на гражданку России составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.
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