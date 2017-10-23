Пограничники задержали россиянку-контрабандистку Пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда задержали нарушительницу государственной границы Украины.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Лукашевка обнаружил деревянный ящик на коляске. Пограничники организовали скрытое наблюдение за данным направлением.

Вскоре пограничники заметили движение с территории России на территорию Украины женщины, которая незаконно в пешем порядке пересекла границу, забрала тележку с ящиком и пыталась вернуться в обратном направлении. Однако пограничный наряд задержал правонарушительницу. Ею оказалась 33-летняя гражданка России, жительница российского пограничного н.п. Козинка. В ящике находились комплект вкладышей шатунных к компрессору.

Товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. За незаконное пересечение государственной границы Украины на гражданку России составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.