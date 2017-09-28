Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины

На соревнованиях отличились шосткинские силачи. Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Сергей Шныр, показавший в сумме 615 кг (210 кг присед, 145 кг жим и 260 кг тяга). Второе место вслед за ним занял Анатолий Бойко – 605 кг (200+165+240).
Евгений Хроменко в весе до 125 кг стал чемпионом с результатом 640 кг (220+170+250).
Одновременно результаты были зачтены в итоги IX кубка Украины по жиму. Результаты наших: Анатолий Бойко – третье место с 165 кг. Сергей Шныр показал седьмой результат. Евгений Хроменко с результатом 170 кг был вторым.
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