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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины

2 декабря в Сваляве (Закарпатская область) прошел Х Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, организованный Украинской бездопинговой федерацией пауэрлифтинга.

На соревнованиях отличились шосткинские силачи. Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Сергей Шныр, показавший в сумме 615 кг (210 кг присед, 145 кг жим и 260 кг тяга). Второе место вслед за ним занял Анатолий Бойко – 605 кг (200+165+240).

Евгений Хроменко в весе до 125 кг стал чемпионом с результатом 640 кг (220+170+250).

Одновременно результаты были зачтены в итоги IX кубка Украины по жиму. Результаты наших: Анатолий Бойко – третье место с 165 кг. Сергей Шныр показал седьмой результат. Евгений Хроменко с результатом 170 кг был вторым.

Спорт Жим лежа Пауэрлифтинг

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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