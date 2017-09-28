Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины 2 декабря в Сваляве (Закарпатская область) прошел Х Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, организованный Украинской бездопинговой федерацией пауэрлифтинга.

На соревнованиях отличились шосткинские силачи. Чемпионом в весовой категории до 100 кг стал Сергей Шныр, показавший в сумме 615 кг (210 кг присед, 145 кг жим и 260 кг тяга). Второе место вслед за ним занял Анатолий Бойко – 605 кг (200+165+240).

Евгений Хроменко в весе до 125 кг стал чемпионом с результатом 640 кг (220+170+250).

Одновременно результаты были зачтены в итоги IX кубка Украины по жиму. Результаты наших: Анатолий Бойко – третье место с 165 кг. Сергей Шныр показал седьмой результат. Евгений Хроменко с результатом 170 кг был вторым.