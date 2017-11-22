Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 15 тысяч гривен Мошенники, используя известную преступную схему с «сыном», который якобы попал в полицию за преступление, добились того, что заставили пожилую женщину отдать им 15 тысяч гривен.

Утром на телефон 64-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном, сообщил ей, что за совершение преступления задержан полицией. Мужчина прямо рыдал в трубку, утверждая сквозь слезы, что на автомобиле сбил какого-то прохожего. В результате ДТП человек сильно пострадала - у нее перелом позвоночника. И теперь «сыну» грозит тюрьма, которой впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему дорогостоящее лечение. На все про все надо полторы тысячи долларов. А сейчас сын якобы уже находится в следственном изоляторе.

Словно в подтверждение слов «задержанного полицией сына», телефонную трубку взял другой человек, назвавшийся следователем полиции, и повторил практически то же самое, да еще и намекнул, что надо спешить. Женщина попыталась связаться с сыном по мобильному телефону, но тот был вне зоны доступа.

Застигнутая врасплох недоброй новостью мать запаниковала, а звонки от «полиции» с требованиями денег повторялись каждую минуту. Собрав 15 тысяч гривен, пенсионерка в очередной беседе сообщила «полицейскому», что деньги уже готовы к передаче. И уже через несколько минут ей в дверь постучал незнакомый человек, который из рук в руки принял пакет с банкнотами.

Тогда же мошенник сообщил женщине, что этих денег мало, надо еще 20 000 тысяч. Пенсионерка, добыв необходимую сумму, побежала в банк, чтобы перечислить деньги на указанный мошенником счет, но банковские работники сумели убедить взволнованную женщину, что это, очевидно, какая-то афера, и успели заблокировать движение денег.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители снова предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в разговоре с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то перечислить или передать, знайте - вас хотят обмануть. Поэтому необходимо взять себя, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение лицом к лицу, и сообщить в полицию. Всегда помните: ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.