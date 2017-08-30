Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило кредитный рейтинг Сум на уровне uaА- Независимое уполномоченное Рейтинговое агентство «IBI-Rating» сообщает о подтверждении кредитного рейтинга г. Сумы на уровне uaА- с сохранением прогноза «стабильный».

Кредитный рейтинг г. Сумы отображает значение города как регионального центра, диверсификацию экономического комплекса города, что способствует восстановлению источников пополнения доходной части бюджета города, а также его увеличению.

Развитие г. Сумы в 2017 году продолжало находиться под влиянием политической и экономической нестабильности в стране, хотя в ряде сегментов экономики наблюдается постепенное восстановление.

В указанных условиях экономика города демонстрировала постепенное восстановление, что сопровождалось ростом объемов реализации промышленной продукции, освоенных капитальных инвестиций, выполненных строительных работ и введение в эксплуатацию жилья.

Мероприятия по децентрализации бюджетных отношений и делегирования городам полномочий по сбору отдельных государственных налогов и сборов, которые были внедрены Правительством в 2015 году, а также изменения бюджетного законодательства в части нормативов уплаты налогов в местные бюджеты, индексация оценки земли, а также меры по администрированию налогов, сборов на местном уровне, позволили г. Сумы и в дальнейшем увеличить поступления в бюджет, поддержать показатель бюджетной обеспеченности на уровне выше среднего по Украине.

Объем поступлений в бюджет г. Сумы в первом полугодии 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 37,6% до 1 462,4 млн грн., годовой план выполнен на 53,8%. Этому способствовал рост налоговых (+29,3% до 599,8 млн грн.) и неналоговых поступлений (+21,4% до 67,8 млн грн.), а также официальных трансфертов (+46,5% до 792,4 млн грн.). Бюджет города сведен с профицитом в сумме 14,9 млн грн., против 119,5 млн грн. годом ранее. Показатель общей ликвидности бюджета г. Сумы, который на 01.07.2017 г. составил 25,8%, отвечает высокому уровню.

Финансовая политика местной власти позволяет поддерживать показатели долговой нагрузки на доходную часть бюджета г. Сумы на низком уровне: показатель прямой и консолидированной долговой нагрузки на 01.07.2017 г. составил 6,4% доходов бюджета (без трансфертов). Местный долг Сумского городского совета формируют обязательства перед NEFCO по кредиту, полученному для реализации инвестиционного проекта «Улучшение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы». В то же время, существуют обязательства перед Государственным казначейством Украины по среднесрочным ссудам, возврат которых должен быть урегулирован на законодательном уровне.

Положительно на кредитный рейтинг города могут повлиять: рост доходной части бюджета г. Сумы и улучшение большинства показателей социально экономического развития в расчете на одного жителя города. Негативно на кредитный рейтинг города могут повлиять: ухудшение показателей выполнения доходов бюджета, снижение ликвидности, существенное увеличение долговых обязательств, ухудшение ситуации на рынке заимствований или ограничение доступа к нему муниципальных образований.

Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от г. Сумы, в том числе: показатели социально-экономического развития, статистические данные, казначейская отчетность, программные материалы, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.