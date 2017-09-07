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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20150

IBI-Rating подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности города Сумы на уровне invА-

Рейтинговое агентство IBI-Rating сообщает о подтверждении рейтинга инвестиционной привлекательности города Сумы на уровне invА- (высокая инвестиционная привлекательность).

Подтвержденный уровень рейтинга инвестиционной привлекательности г. Сумы обусловлен его значением как регионального центра. Благоприятные природно-климатические условия и промышленный потенциал, которые предоставляют дополнительные возможности для инвесторов, ограничиваются проблемами инфраструктурного характера, в частности изношенностью инженерной и транспортных сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства и т. п. В настоящее время проводится модернизация и реконструкция части таких объектов, в т. ч. с участием международных финансовых организаций.

Действия по повышению уровня управленческой культуры в городе и в части улучшения инвестиционного климата, наряду с координацией действий представителей местной власти при решении ключевых вопросов жизнедеятельности города, создают определенный потенциал для роста показателей экономического развития в ряде секторов экономики. С целью содействия привлечению инвестиций в экономику города и упрощения процесса взаимодействия инвесторов с органами местной власти, в городе введен порядок представления, рассмотрения и отслеживания инвестиционных проектов по принципу «Единого инвестиционного окна», а также при городском голове функционирует Совет по вопросам привлечения инвестиций в экономику г. Сумы.

Сумам присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые их них превышают средние показатели по Украине на душу населения (реализация промышленной продукции, освоение капитальных инвестиций, розничный и внешний товарооборот, бюджетная обеспеченность).

Активность иностранных инвесторов в городе невысока и в І полугодии 2017 года сопровождалась увеличением на 1,1% до 104,5 млн дол. США, объема прямых иностранных инвестиций. Который год подряд увеличивается объем освоенных капитальных инвестиций, который в І полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 33,6% до 990,1 млн дол. США.

Городу присуща хорошая обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и культуры, наличие всей ключевой транспортной инфраструктуры. Показатели доходов населения находятся на уровне ниже среднего уровня доходов по стране. Наблюдается уменьшение населения, которое происходит за счет трудовой миграции и природного сокращения.

Положительно на рейтинг могут повлиять: совершенствование нормативной базы и успешная реализация базовых программ развития города, рост большинства показателей социально-экономического развития до общегосударственного уровня, улучшение состояния инфраструктуры. Негативно на рейтинг могут повлиять: дальнейший износ инфраструктуры, выявление жалоб со стороны инвесторов на деятельность местной власти, ухудшение показателей развития города, сокращение объемов инвестиций.

Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от г. Сумы, в том числе: показатели социально-экономического развития, материалы статистических бюллетеней, годовая казначейская отчетность, программные материалы, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной. 

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