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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15181

Третья поликлиника Сум без воды

Сайт мэрии сообщает об аварийной ситуации в Центре первичной медико-социальной помощи №3.

В связи с аварийной ситуацией на канализационной сети в Центре первичной медико-социальной помощи №3 г. Сумы (ул. Ильинская, 48/50) 8 декабря с 12.00 временно прекращено водоснабжение.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество «Центр первичной медико-санитарной помощи №3 г. Сумы» Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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