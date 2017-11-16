Третья поликлиника Сум без воды Сайт мэрии сообщает об аварийной ситуации в Центре первичной медико-социальной помощи №3.

В связи с аварийной ситуацией на канализационной сети в Центре первичной медико-социальной помощи №3 г. Сумы (ул. Ильинская, 48/50) 8 декабря с 12.00 временно прекращено водоснабжение. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.