В Конотопе повесили мемориальную доску погибшему участнику АТО На фасаде Политехнического техникума Конотопского института СумГУ установили мемориальную доску выпускнику-АТОшнику.

5 декабря на фасаде Политехнического техникума КИ СумГУ была открыта мемориальная доска в честь выпускника учебного заведения 2013 года Максима Андрейченко. 25-летний участник АТО героически погиб 22 августа 2014 года во время выполнения боевой задачи в пгт Белое под Луганском., пишет Голос Конотопа.

Максим Андрейченко служил механиком-водителем танка 1-й отдельной гвардейской танковой бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Установление памятного знака было инициировано администрацией техникума и КИ СумГУ, а также коллективом отделения «Компьютерные и электронные технологии».

Почтить память выпускника, выразить сочувствие и искреннюю благодарность родным собрались представители администрации техникума и института, родные погибшего воина, преподаватели и студенты вузов.

Максим Андрейченко родился 30 сентября 1992 в г. Мена (Черниговская область). В 2010 году поступил в Политехнический техникум КИ СумГУ (специальность «Производство электронных и электрических средств автоматизации»). Был спокойным, ответственным, рассудительным студентом, всегда имел дружеские отношения с преподавателями, одногруппниками. В 2013 году он успешно закончил учебное заведение, а уже 21 августа 2013 года был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. Летом 2014 года участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

Указом Президента Украины № 270/2015 от 15 мая 2015 года «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге», воин награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Также посмертно награжден нагрудным знаком «За оборону Луганского аэропорта».