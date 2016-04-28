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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:532

На Сумщине к дорожной лесной карте прибавилось почти 19 км дорог

В текущем году лесхозы планировали сдать в эксплуатацию 18,7 км дорожного покрытия и 19,9 км земляного полотна. На сегодня все работы по строительству лесных дорог завершены. Сработали сверх плана, построив 18,7 км дорожного покрытия и 24,6 км земляного полотна.

Об этом рассказал начальник отдела использования лесных ресурсов и маркетинга Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Василий Коломиец.

Лидером нынешнего строительства стал Середина-Будский лесхоз. При взятых обязательствах 3,2 км дорожного покрытия и 1 км земляного полотна здесь построили 3,6 км земляного полотна и 4 км дороги с твердым покрытием. За ними - 3,3 км (100% плана) дорожного покрытия сдали в эксплуатацию в Свесском лесхозе и 2,7 км (100% плана) соорудили кролевецкие лесники. В общем, все предприятия выполнили взятые обязательства.

По строительству земляного полотна наибольший объем работ выполнен Шосткинским лесхозом - 5,4 км (100% плана), за ними Свесское предприятие - 5,0 км (152% к плану) и, напомним, 3,6 км - Середина-Будский лесхоз - 277% к плану.

Напомним: сумские лесхозы начали строить лесные дороги еще в 2008 году. В настоящее время на дорожный лесной карте региона около 250 км лесных дорог, которые наряду с лесохозяйственными функциями играют и большое социальное значение, сообщает пресс-служба управления.

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