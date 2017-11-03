Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий

Днем 10 декабря в Сумской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По информации Гидрометцентра, днем 6 декабря до конца суток по г. Сумы и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с,...
По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 6 декабря на территории г. Сумы и области будет ухудшение погодных условий: мокрый...
29 ноября в Сумской области местами гололед....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...