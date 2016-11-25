Сумские борцы отличились на кубке Украины

Победителем стал Александр Колдовский (весовая категория до 125 кг).
Бронзовым призером стал Станислав Левенок (92 кг), добившийся успеха через утешительные схватки после проигрыша в ¼ финала будущему финалисту. А в схватке за бронзу поборол земляка Владислава Кучерявого, который стал в итоге пятым. Также третьим стал Дмитрий Ткаченко (79 кг), проиграв в полуфинале победителю.
Пятые места заняли: Людвик Шолинян (70 кг) и Денис Спивак (97 кг), которые проиграли в полуфиналах будущим победителям, а затем и в утешительных схватках за 3-е место.
Игорь Ерофеев и Дмитрий Стриженок (оба 74 кг), Станислав Лазоренко (86 кг), Андрей Галета (97 кг), Александр Николаенко (92 кг), к сожалению, проиграли в своих первых же схватках.
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