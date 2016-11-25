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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34132

Сумские борцы отличились на кубке Украины

4-8 декабря в Броварах прошли соревнования кубка Украины по вольной и женской борьбе.

Победителем стал Александр Колдовский (весовая категория до 125 кг).

Бронзовым призером стал Станислав Левенок (92 кг), добившийся успеха через утешительные схватки после проигрыша в ¼ финала будущему финалисту. А в схватке за бронзу поборол земляка Владислава Кучерявого, который стал в итоге пятым. Также третьим стал Дмитрий Ткаченко (79 кг), проиграв в полуфинале победителю.

Пятые места заняли: Людвик Шолинян (70 кг) и Денис Спивак (97 кг), которые проиграли в полуфиналах будущим победителям, а затем и в утешительных схватках за 3-е место.

Игорь Ерофеев и Дмитрий Стриженок (оба 74 кг), Станислав Лазоренко (86 кг), Андрей Галета (97 кг), Александр Николаенко (92 кг), к сожалению, проиграли в своих первых же схватках.

Среди женщин единственная сумчанка Яна Мирошниченко (57 кг) проиграла в первом же круге

Спорт Вольная борьба

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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