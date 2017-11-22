Вита Семеренко – четвертая на этапе кубка мира Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартовал второй этап кубка мира по биатлону.

В женской спринтерской гонке победила белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. В 22 секундах позади нее на финише была Анастасия Кузьмина из Словакии, в 30 – Доротея Вирер из Италии. А в 6 секундах дальше – сумчанка Вита Семеренко, попавшая таким образом в цветочную церемонию.

17-ое место у Валентины Семеренко, 20-ое – у Юлии Джимы, 24-ое – у Анастасии Меркушиной, 31-ое – у Ирины Варвинец…

В мужской гонке лучшим был Дмитрий Пидручный – 12-ое место. Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко показал 37-ой результат.

Завтра в Хохфильцене гонки преследования.