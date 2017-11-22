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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44130

Вита Семеренко – четвертая на этапе кубка мира

Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартовал второй этап кубка мира по биатлону.

В женской спринтерской гонке победила белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. В 22 секундах позади нее на финише была Анастасия Кузьмина из Словакии, в 30 – Доротея Вирер из Италии. А в 6 секундах дальше – сумчанка Вита Семеренко, попавшая таким образом в цветочную церемонию.

17-ое место у Валентины Семеренко, 20-ое – у Юлии Джимы, 24-ое – у Анастасии Меркушиной, 31-ое – у Ирины Варвинец…

В мужской гонке лучшим был Дмитрий Пидручный – 12-ое место. Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко показал 37-ой результат.

Завтра в Хохфильцене гонки преследования.

Спорт Биатлон Вита Семеренко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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