В Сумах определились, что делать с «Романтикой»

«Есть предложение по переоборудованию МЦ "Романтика" в новый отдел регистрации актов гражданского состояния. Потому что нынешний ЗАГС по ул. Воскресенской не является удобным и малоэстетичный, не имеет банкетного зала, и само помещение небольшое по размеру, хотя и находится в самом центре города. Почему бы не сделать в нашем городе привлекательный и достаточно большой ЗАГС? Тем более, что МЦ "Романтика" тоже построен в центре. Хорошее место, рядом детский парк "Сказка", центр города и хороший подъезд с любой прилегающей улицы. Потому что ЗАГС - это место где зарождаются новые чувства, создается новая семья, и впечатление после регистрации которой должны остаться непревзойденными», - писала автор петиции Харченко Екатерина Романовна.
Ответ на электронную петицію:
«Согласно решению Сумского городского совета от 25 октября 2017 года №2696-МР, здание молодежного центра «Романтика» передано в оперативное управление и на баланс «Сумскому городскому центру досуга молодежи» Сумского городского совета.
В данном помещении планируется разместить:
1 этаж:
1) educate-зона - большой холл с передвижными стенами (многофункциональное помещение, где можно проводить разноформатные мероприятия - выставки, презентации, семинары, тренинги, воркшопы, кружки, киноклубы). Благодаря передвижным стенам одно большое помещение трансформируется в несколько меньших;
2) складское помещение для хранения туристического снаряжения, хозяйственного инвентаря;
3) раздевалка;
4) офисные помещения, оборудованные оргтехникой, для обеспечения административной работы Центра;
2 этаж:
1) концерт-холл на 600 посетителей для проведения разноформатных концертов, масштабных форумов и выставок; оборудованній качественной звукотехнических аппаратурой;
2) офисные помещения для обеспечения административной работы Центра, оборудованные оргтехникой;
3) тренинговые комнаты для проведения мероприятий неформального образования, кружков;
4) библиотечная зона в формате свободного пространства, где молодежь может собираться, обмениваться книгами (буккроссинг), обсуждать различные интересные ей темы. Это помещение должно быть креативно оформленным и комфортным для неформального общения, обмена идеями и мыслями.
Учитывая вышеизложенное, размещение в данном здании отдела регистрации актов гражданского состояния не представляется возможным».
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