Городские власти не собираются устанавливать компьютерный томограф в 4-ой больнице Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка КТ и МРТ на территории 4-ю больницы».

«Довольно часто прохожу около 4-й городской больницы и почти каждый раз вижу, как людей с инсультами и другими болезнями везут на обследование КТ или МРТ в другие медучреждения г. Сумы. Особенно поражает, что неходячих возят по всему городу, а в больнице, которая специализируется на таких больных, такого оборудования нет. А «коммерсанты от медицины» смогли установить свою «избушку на курьих ножках» на территории областной больницы, и за какие «мизерные» 1000 грн с каждого пациента делают обследование. Неужели на территории 4-й больнице нет места установить хотя бы подобный «домик», тем более после последнего урагана места там хоть отбавляй. И я никогда не забуду, когда, сопровождая свою 88-летнюю тещу, на обследование за 1000 грн к этому коммерсанту, своими глазами видел, как скорую заполняли люди со своими недугами. Каждое свободное место было занято. Кто сидел, кто лежал, кто стоял. Так неужели нашей городской власти такая ситуация «по барабану»? Неужели ей легче дать разрешение коммерсантам установить свой «киоск» и брать огромные деньги на горе таких больных? Неужели нельзя на территории, которая позволяет и предназначена для лечения, сделать, если нет денег такой же «киоск», а есть - и нормальное здание? Никто из жителей нашего города не застрахован от болезни, но хочется верить в то, если болезнь придет, нам не придется тратить огромные средства на диагностику у частников, при этом, как селедки в банке осуществлять своеобразную «экскурсию» по городу», - писал автор петиции Николаенко Сергей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«С целью немедленного уточнения диагноза и определения тактики лечения в ургентных ситуациях в больницах города довольно часто возникает потребность в обследовании больных методом компьютерной томографии. Больше всего нуждаются в ургентной диагностике больные неврологического профиля с целью своевременной диагностики инсульта - в среднем 1000 жителей города с неврологической патологией в год. Кроме того, в хирургических стационарах довольно часто возникает потребность в срочном обследовании больных этим методом - в среднем 300 больных в год.

По состоянию на сегодняшний день в г. Сумы работают 4 компьютерных томографа: в частной клинике «Медея», областной клинической больнице, областном онкологическом диспансере и областном диагностическом центре. В областных учреждениях обследование проводится бесплатно в количестве 2000-2300 больных в год, однако эти заведения территориально расположены на расстоянии от неврологических стационаров города, поэтому транспортировка больных с подозрением на инсульт на томографию не только проблематична, особенно ночью, но и может привести к ухудшению их состояния.

Стоимость аппарата компьютерной томографии составляет 12-15 млн грн в зависимости от класса аппарата, фирмы-производителя, мощности аппарата и др. Срок эксплуатации рентгенологической трубки составляет 3 года, после чего она нуждается в замене (ориентировочная стоимость 1612,0 тыс. грн).

Кроме того, на содержание аппарата необходимо предусматривать в смете ряд других расходов (техническое обслуживание, амортизация, текущие ремонты, коммунальные услуги, расходные материалы, дезсредства и т.п.) на общую сумму около 2 млн грн в год.

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день Сумской городским советом прорабатывается вопрос предоставления в аренду свободного помещения на территории стационара КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» для размещения компьютерного томографа и возмещения частным диагностическим клиникам, которые расположены рядом с лечебно-профилактическим учреждением, стоимости ургентного обследования больных на компьютерном томографе.

В проекте бюджета здравоохранения на следующий год на возмещение обследование на компьютерном томографе предусмотрено 300,0 тыс. грн.

О состоянии решения вопроса населения г. Сумы будет проинформирован через средства массовой информации».