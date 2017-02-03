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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2870

Полиция Сумщины продолжает выявлять нелегальных мигрантов

С начала общегосударственной операции «Мигрант» на территории области полицейские уже обнаружили 79 нелегалов, которые незаконно находились на территории Украины и привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства 230 человек.

В ходе проведения общегосударственных профилактических мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере полицейские области совместно с работниками Государственной миграционной службы уже обнаружили 79 нелегальных мигрантов. Относительно 56 из них уже принято решение об их принудительном возвращении.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины по ст. 203 КУоАП привлечено 200 человек, а по ст. 205 КУоАП (непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) привлечены 29 человек. Еще одного мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг, согласно ст. 206 КУоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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