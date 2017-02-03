Полиция Сумщины продолжает выявлять нелегальных мигрантов

В ходе проведения общегосударственных профилактических мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере полицейские области совместно с работниками Государственной миграционной службы уже обнаружили 79 нелегальных мигрантов. Относительно 56 из них уже принято решение об их принудительном возвращении.
Кроме того, к административной ответственности за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины по ст. 203 КУоАП привлечено 200 человек, а по ст. 205 КУоАП (непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) привлечены 29 человек. Еще одного мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг, согласно ст. 206 КУоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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