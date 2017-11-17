Сумчане перекрыли Прокошку из-за газовиков

Жители этого дома в знак протеста в 17.30 перекрыли дорогу по ул. Прокофьева, ходя туда-сюда по пешеходному переходу. Движение застопорилось.
Хозяйственный суд Сумской области признал поданные АМКУ материалы достаточными для принятия искового заявления и возбудил производство по делу в отношении...
6-7 декабря в связи с ремонтными работами будет прекращено-ограничено распределение природного газа в г. Лебедин....
На протест вышло более полусотни крестьян с. Юнаковка Сумского района....
По результатам рассмотрения заявления потребителя ПАО «Сумыгаз», территориальное отделение антимонопольного комитета Украины провело исследования состояния рынка распределения природного газа, в...
Сегодня, 17 ноября, на Петропавловской, 76 без предупреждений отключили газ....