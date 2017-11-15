Сумские баскетболисты разгромили черкасских юниоров 8-9 декабря в Сумах прошли игры между БК «СумДУ» и «Черкасскими мавпами-2».

Матчи 5-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу проходили в спортзале УАБД. Обе встречи завершились разгромами гостей: 103:56 (20-7, 38-20, 20-19, 25-10) и 116:72 (32-14, 25-23, 28-11, 31-24).

В первом мачте лучшими в составе сумчан были: Сергей Глинчак – 24 очка + 7 подборов, Глеб Бузько – 22 очка + 14 подборов + 8 передач + 4 перехвата, Всеволод Чесак – 15 очков + 11 подборов, Игорь Стародуб – 14 очков + 5 передач, Игорь Кривич – 12 очков, Алексей Ташкинов – 12 очков.

Во втором солировал Игорь Кривич, набравший 32 очка (8 трехочковых из 12) + 5 подборов + 3 перехвата. Также отличились: Глеб Бузько – 26 очков (5/8 трехочковых ) + 8 подборов + 8 передач + 3 перехвата; Сергей Глинчак – 16 очков + 7 подборов; Игорь Стародуб – 14 очков + 5 подборов + 5 передач; Алексей Ташкинов – 10 очков + 6 подборов + 2 блок-шота.

После 10 игр в активе сумчан 6 побед и пока второе место в турнирной таблице группы 1 высшей лиги.