Две сумчанки на пьедестале кубка IBU

Выпускница СумГУ Ольга Абрамова и сумчанка Юлия Журавок, точно расстреляв все мишени, вдвоем поднялись на пьедестал почета, пропустив вперед лишь россиянку Ульяну Кайшеву, пише сайт Федерации биатлона Украины.
Причем Юле было тяжелее соперниц, поскольку она стартовала чуть раньше и была ориентиром для преследовательниц. И по ходу последнего круга к украинке постепенно приближалась быстрая россиянка Дарья Виролайнен. Но Журавок выдала отличный финишный отрезок в полтора километра, не позволив отобрать у себя место на подиуме! Это первый личный успех Юли на этапах Кубка IBU!
Ольга Абрамова уже дважды в карьере поднималась на пьедестал почета, но, что интересно, оба раза это были индивидуальные гонки – по одной в сезонах 2010/11 и 2013/14. И вот спустя четыре года – серебряный успех в спринте!
И впервые в истории Украина зарабатывает двойной подиум на этапах Кубка IBU!
Поддержать двух лидеров попаданием в кубковые очки сумели также Яна Бондарь (28-е место), Надежда Белкина (29-е) и Мария Панфилова (33-е). Для более высоких позиций девушкам не хватило точности. Еще одна наша участница Мария Кручова финишировала 79-й и в завтрашнюю гонку преследования пробиться не смогла.
Спринт. Женщины
1. Ульяна Кайшева (0+0) 22:55,7
2. Ольга Абрамова (0+0) +16,2
3. Юлия Журавок (0+0) +18,3
…
28. Яна Бондарь (1+3) +2:04,3
29. Надежда Белкина (2+0) +2:09,9
33. Мария Панфилова (0+2) +2:12,5
79. Мария Кручова (1+3) +5:19,4
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