Сумские гандболистки одержали первые победы

Матчи 6-го тура женской высшей лиги чемпионата Украины по гандболу прошли в манеже СумГУ.
Обе игры прошли в равной борьбе, но завершились в пользу сумчанок 26-23 и 25-24.
После 6 туров на счету ГК СумДУ 4 очка в 10 играх и пятое из семи место в турнирной таблице.
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