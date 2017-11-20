Сумские гандболистки одержали первые победы 8-9 декабря ГК "СумДУ" принимал одесскую "Южную Пальмиру".

Матчи 6-го тура женской высшей лиги чемпионата Украины по гандболу прошли в манеже СумГУ.

Обе игры прошли в равной борьбе, но завершились в пользу сумчанок 26-23 и 25-24.

После 6 туров на счету ГК СумДУ 4 очка в 10 играх и пятое из семи место в турнирной таблице.