В Конотопе спасатели освободили руку женщины из электромясорубки (видео)

По предварительным данным, в Конотопскую центральную районную больницу им. академика М. Давыдова была доставлена работница местной кулинарии, рука которой попала в электрическую мясорубку.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Пострадавшая находилась в приемном отделении больницы. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и электроинструмента отсоединили часть мясорубки. Продолжилась спасательная операция непосредственно в операционном блоке. С соблюдением требований стерильности один из сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуация с медицинским образованием вместе с врачами освободил руку женщины из «металлической ловушки».
Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
Всего в спасательной операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники 12-й государственной пожарно-спасательной части, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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