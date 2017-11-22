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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе спасатели освободили руку женщины из электромясорубки (видео)

9 декабря в 8:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи от дежурного диспетчера Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По предварительным данным, в Конотопскую центральную районную больницу им. академика М. Давыдова была доставлена работница местной кулинарии, рука которой попала в электрическую мясорубку.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Пострадавшая находилась в приемном отделении больницы. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и электроинструмента отсоединили часть мясорубки. Продолжилась спасательная операция непосредственно в операционном блоке. С соблюдением требований стерильности один из сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуация с медицинским образованием вместе с врачами освободил руку женщины из «металлической ловушки».

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Всего в спасательной операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники 12-й государственной пожарно-спасательной части, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Конотоп Спасатели

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