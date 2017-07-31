Сумские власти в декабре решили проверить готовность жэков к зиме Мэр Сум Александр Лысенко дал своим замам три дня на проверку частных жэков.

Вопрос подняли сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Вы все видите, как сегодня погода, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к подчиненным. – По всей Украине, да и по всей Европе. Мы должны быть готовы. Мы с вами готовились летом: покупали технику, готовили графики работ, соответствующий инвентарь, закрепляли за соответствующими территориями наши коммунальные и частные предприятия, которые обслуживают жилье в нашем городе, а также придомовые территории, тротуары и дороги. Сейчас мы уже проверили работу нашего КП «Дорремстрой», вопросов не возникало. Мы сделали это публично, показали. После этого это возлагает дополнительную ответственность на руководителей нашего предприятия, которое будет чистить дороги. У вас есть техника. Если не будет чиститься, значит: вы не выполняете свои обязанности. Понятно? Теперь мы должны то же самое сделать для остальных. Кстати, мы уже проверили два наших коммунальных предприятия – «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Сумыжилкомсервис». Мы проверили их договоры, технику, графики работ, закрепление – как они готовы. Теперь у нас с вами есть неделя, потому что со следующего вторника будет «минус», чтобы подготовиться и проверить. Я прошу своих заместителей за три дня, чтобы проверить все частные предприятия, которые обслуживают жилье. Это подготовка к зиме, вывоз мусора с контейнерных площадок и листья. Закрепление будет следующим образом: Войтенко – «Комэнерго», Мотречко – «Сумытехнобудсервис», Галицкий – «Форекс», Волошина – «Домком», Дмитревская – «Румбуд», ну и Журба, может еще раз проверить или просто заслушать, потому что мы выезжали и смотрели на ситуацию в «Сумытеплоэнергоцентрали» и «Сумытехнобудсервисе».