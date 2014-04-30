За 3,5 года городские власти создали только техзадание на разработку стратегии развития Сум

- Сегодня утром я получил техническое задание к проекту разработки стратегии развития г. Сумы, наконец-то, слава Богу! – начал он. - Андрей Владимирович (Баранов – секретарь Сумского горсовета – Ред.), спасибо вам за это, вы сделали огромную работу. Это 7 этапов, 7 разделов. С подготовительным этапом, можно сказать, что 8.
Нужно в этом году завершить с техзаданием. Нужно организовать заседание координационного совета, который мы сформировали из числа депутатов, из представителей общественных организаций, кто захотел принять участие в создании стратегии. Я посмотрел и думаю, это будет лучшая стратегия лучшего города в Украине. Это я очень пафосно сказал. Но это правда. Ту работу, которую вы сделали, вы молодцы.
Напомним, полтора месяца назад мэр Сум говорил, что уже больше полугода продолжается работа по подготовке обнародования направлений по стратегии развития города. А говорить о ней начали еще весной 2014 года и периодически обещали, что вот-вот и она будет готова.
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