Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0240

За 3,5 года городские власти создали только техзадание на разработку стратегии развития Сум

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что только сегодня, 11 декабря, получил техническое задание к проекту разработки стратегии развития г. Сумы.

- Сегодня утром я получил техническое задание к проекту разработки стратегии развития г. Сумы, наконец-то, слава Богу! – начал он. - Андрей Владимирович (Баранов – секретарь Сумского горсовета – Ред.), спасибо вам за это, вы сделали огромную работу. Это 7 этапов, 7 разделов. С подготовительным этапом, можно сказать, что 8.

Нужно в этом году завершить с техзаданием. Нужно организовать заседание координационного совета, который мы сформировали из числа депутатов, из представителей общественных организаций, кто захотел принять участие в создании стратегии. Я посмотрел и думаю, это будет лучшая стратегия лучшего города в Украине. Это я очень пафосно сказал. Но это правда. Ту работу, которую вы сделали, вы молодцы.

Напомним, полтора месяца назад мэр Сум говорил, что уже больше полугода продолжается работа по подготовке обнародования направлений по стратегии развития города. А говорить о ней начали еще весной 2014 года и периодически обещали, что вот-вот и она будет готова.

Общество Стратегия развития
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

30.10.2017 09:30

Мэр Сум вспомнил про логотип города

Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался, почему приостановилась работа по разработке логотипа города....

12.10.2016 12:25

Стратегию развития Сум обещают разработать в следующем году

В Сумах прошел однодневный форум «Стратегия развития г. Сумы и пригородной зоны - ключевой фактор в направлении децентрализации»....

04.04.2016 11:35

В Сумах объявят конкурс на разработку логотипа города

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директору гордепартамента коммуникаций Антонине Кохан во время аппаратного совещания 4 апреля.... 6

01.10.2014 17:30

На Сумщине представлен финальный проект Стратегии регионального развития до 2020 года

Об этом было объявлено на расширенном заседании комитета по разработке данного программного документа....

30.04.2014 16:01

Новую стратегию развития Сумщины будут делать по европейскому образцу

Согласно распоряжению главы облгосадминистрации создан комитет по разработке проекта Стратегии регионального развития Сумской области на период до 2020 года....

Новости

Програма новорічних заходів у Сумах
08.12.2017 12:55
Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
За 3,5 года городские власти создали только техзадание на разработку стратегии развития Сум
Сегодня 09:02
Сумские власти в декабре решили проверить готовность жэков к зиме
Сегодня 08:49
В Конотопе спасатели освободили руку женщины из электромясорубки (видео)
Сегодня 08:28
Сумские гандболистки одержали первые победы
09.12.2017 18:58
Две сумчанки на пьедестале кубка IBU
09.12.2017 14:27
Сумские баскетболисты разгромили черкасских юниоров
09.12.2017 14:24
На Сумщине к дорожной лесной карте прибавилось почти 19 км дорог
08.12.2017 17:53
Сумчане перекрыли Прокошку из-за газовиков
08.12.2017 17:41
Полиция Сумщины продолжает выявлять нелегальных мигрантов
08.12.2017 17:28
Городские власти не собираются устанавливать компьютерный томограф в 4-ой больнице 2
08.12.2017 17:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.