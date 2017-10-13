Сумские волейболисты вышли в лидеры высшей лиги 9-10 декабря в Сумах прошли игры третьего тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

В спортзале УАБД играли четыре команды: «ШВСМ-СумДУ» (Сумы), «Заваир» (Одесса), «Змиевский энергетик» (Слобожанское) и «МХП-Винница-2» (Винница).

В первой игре лидеры высшей лиги из Одессы проиграли команде с Харьковщины 1:3 (18-25, 25-27,25-17, 23-25). Сумчане же в сухую справились с винничанами 3:0 (25-17, 25-15, 25-21).

Во второй день «Змиевский энергетик» обыграл «Винницу-МХП-2» 3:0 (25-18, 25-19, 26-24), а «ШВСМ-СумДУ» – «Заваир» 3:0 (25-17, 25-12, 25-22).

После этих игр на счету сумчан 6 побед и 1 поражение, как и у «энергетиков» с Харьковщины, но у наших 18 очков, а у слобожанцев 16. 15 очков у «Бахмут-ШВСМ», у «Заваира» - 14…