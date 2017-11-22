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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17145

Копы остановили пьяного сумчанина без прав

Патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы обнаружили нарушения ПДД со стороны водителя автомобиля ВАЗ-2103.

Полицейские остановили легковушку, и только начали общаться с 32-летним водителем, заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. В то же время мужчина не имел водительского удостоверения, ведь вообще не получал его.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 1,00 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на сумчанина админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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