Копы остановили пьяного сумчанина без прав

Полицейские остановили легковушку, и только начали общаться с 32-летним водителем, заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. В то же время мужчина не имел водительского удостоверения, ведь вообще не получал его.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 1,00 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.
Стражи порядка составили на сумчанина админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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