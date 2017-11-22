Копы остановили пьяного сумчанина без прав Патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы обнаружили нарушения ПДД со стороны водителя автомобиля ВАЗ-2103.

Полицейские остановили легковушку, и только начали общаться с 32-летним водителем, заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. В то же время мужчина не имел водительского удостоверения, ведь вообще не получал его.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 1,00 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на сумчанина админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.