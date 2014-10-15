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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59117

На вывоз листьев у сумских жэков осталась неделя

Мэр Сум Александр Лысенко дал неделю на вывоз опавшей листвы.

Вопрос обсуждался сегодня, 11 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии.

- На прошлой неделе работа по вывозу листьев продолжалась, - начал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – На сегодня вывезли больше 2 тысяч кубометров листьев. По предприятиям: «Комэнерго-Сумы» - 642, «Сумытеплоэнергоцентраль» - 414, «Сумыжилкомсервис» - 644, «Форекс» - 174, «Сумытехнобудсервис» - 552, «Рембуд» - 28, «Домком-Сумы» - 568. Четыре предприятия уже завершили вывоз – это «Сумыжилкомсервис», «Форекс», «Рембуд» и «Домком-Сумы». Три продолжают и будут работать, согласно графика, до Нового года.

- До Нового какого? 2018? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Ну, хорошо, это уже плюс. Давайте не до нового года, а за неделю. Мои замы проконтролируют. Если есть проблемы, мы поможем с транспортом. 

Общество Уборка листвы

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